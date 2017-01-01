Экономика
Политика
Общество
Право
Недвижимость
Технологии
Спорт
Стиль жизни
«Жест отчаяния проигравшей стороны»

«Жест отчаяния проигравшей стороны»
Лента новостей
30.12.2016
Новогодний сюрприз для коррупционеров
29.12.2016
Никакого инвестиционного бума на рынке частных медуслуг нет, - заявили топ-менеджеры клиник
29.12.2016
Сверхбыстрая доставка
29.12.2016
В микрофинасовых организациях, а также у дилеров и брокеров начнут проводить контрольные закупки
29.12.2016
С 2017 года долги россиян начнут списывать с банковских карт автоматически
29.12.2016
Фантастический результат
29.12.2016
Валерий Израйлит мог стать жертвой сговора высокопоставленных кредиторов
28.12.2016
В этом году петербургские школы оценили по новому критерию - «качество управления».
28.12.2016
Все или ничего. Девелоперы предлагают однозначно решить вопрос с застройкой в районе Пулковской обсерватории
28.12.2016
Вишневский: "Георгий Полтавченко не объяснил, почему город почти бесплатно отдает «Зениту» стадион на Крестовском"
27.12.2016
«Самое страшное, что живодерам ничего не грозит»
27.12.2016
В Петербурге вспоминают Дмитрия Рункова, Антона Губанкова и его помощницу Оксану Батрутдинову
27.12.2016
Московский сюжет о закупках лекарств и медоборудования по завышенным ценам отозвался эхом в Ленобласти
27.12.2016
Три кита достойной пенсии
27.12.2016
Свыше 4 тысяч петербуржцев могут лишиться работы в следующем году
27.12.2016
Строительство Восточного скоростного диаметра в Петербурге может начаться уже через полтора года

Программы

Инкогнито, или Кухня без прикрас с господином Б.
Ведущий - Критик Борис

Выходит по четвергам

10:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25

Бизнес в стиле джаз
Ведущий - Давид Голощекин

Выходит по пятницам

Хайтех
Ведущие - Юрий Строфилов и Андрей Соловьев

Выходит по пятницам

09:25, 11:25, 13:25, 17:25

Ничего личного
Участники программы - ведущие топ-менеджеры, общественные и политические деятели Петербурга
Первые лица мира
Ведущий - Максим Тихонов

Выходит по понедельникам

08:25, 11:25, 14:25, 17:25, 20:25

Недвижимость с Ворониной и Тетышем
Ведущие - Ксения Воронина и Андрей Тетыш

Выходит по вторникам

11:25, 13:25, 16:25, 19:25

Недвижимость
Ведущий - Борис Фёдоров

Выходит по средам
08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 18:25, 20:25 

Арт-капитал
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по вторникам

09:25, 12:25, 15:25

Афиша
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по понедельникам и пятницам

Пн: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Пт: 08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 19:25

Итоги недели
Ведущий - Максим Морозов

Выходит по пятницам

14:17, 16:17, 18:17, 20:17

Мобилизация
Ведущий - Андрей Соловьев

Выходит по средам и пятницам
Ср: 10:25, 13:25, 16:25, 20:25
Пт: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Окно в Европу
Ведущий - Павел Кузнецов

Выходит по понедельникам
10:25, 13:25, 16:25, 19:25

Любой ценой
Ведущий - Алексей Супруненко

Выходит по вторникам

13:25, 15:25, 17:25, 20:25

Рожденные эволюцией
Ведущие - Алексей Супруненко и Марина Малинина
Из России с любовью

Выходит по понедельникам

11:25, 14:25, 17:25, 20:25

2026
Ведущие - Андрей Соловьев и Юрий Строфилов

Проекты

События

Радиостанция Business FM Петербург получила премию Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики
Михаил Бергер получил премию правительства за создание первого делового радио
Проект «СУПЕР ТОП - 2016»
Генеральный директор «Business FM Санкт Петербург»Тамара Баева - лауреат Премии «Медиа-Менеджер России — 2016»
XXV Международный финансовый конгресс
XX Петербургский международный экономический форум
Международный чемпионат М-1 Challenge
Благотворительный Забег Юристов Legal Run
Петербургский Международный Юридический Форум
Встреча с рекламными агентствами
Конкурс корпоративной фотографии "ОБЪЕКТИВный бизнес - 2015"
Интервью генерального директора «Business FM Петербург» Тамары Баевой РБК Петербург
Business FM Петербург награжден премией CREDO-2015
Главный редактор радиостанции Business FM назван лучшим медиа-менеджером России
Business FM Петербург - финалист Национальной премии «Радиомания-2015»