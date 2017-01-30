Лента новостей
27.01.2017
В этом году Дворцовый мост в Петербурге озарится подсветкой не в честь снятия блокады, а в знак празднования китайского Нового года
В этом году Дворцовый мост в Петербурге озарится подсветкой не в честь снятия блокады, а в знак празднования китайского Нового года
27.01.2017
В Роскосмосе опровергли информацию о масштабных хищениях при производстве двигателей для ракет «Протон-М» и «Союз»
В Роскосмосе опровергли информацию о масштабных хищениях при производстве двигателей для ракет «Протон-М» и «Союз»
25.01.2017
Поводом для дискуссии в ЗакСе стал федеральный закон, который обязал госслужащих отчитаться об аккаунтах в соцсетях к 1 апреля
Поводом для дискуссии в ЗакСе стал федеральный закон, который обязал госслужащих отчитаться об аккаунтах в соцсетях к 1 апреля
25.01.2017
Преподаватели и студенты Европейского университета в Петербурге потеряли уверенность в завтрашнем дне
Преподаватели и студенты Европейского университета в Петербурге потеряли уверенность в завтрашнем дне
25.01.2017
В Петербурге перед Чемпионатом мира по футболу предложили провести «звездный» матч на Дворцовой
В Петербурге перед Чемпионатом мира по футболу предложили провести «звездный» матч на Дворцовой
24.01.2017
Ввоз iPhone и других телефонов со сканером отпечатка пальца могут запретить в связи с американскими санкциями против ФСБ
Ввоз iPhone и других телефонов со сканером отпечатка пальца могут запретить в связи с американскими санкциями против ФСБ
24.01.2017
«Плохих российских фильмов станет больше, авторское западное кино исчезнет из кинотеатров»
«Плохих российских фильмов станет больше, авторское западное кино исчезнет из кинотеатров»
Программы
Ведущий - Критик Борис
Выходит по четвергам
10:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25
Ведущие - Ксения Воронина и Андрей Тетыш
Выходит по вторникам
11:25, 13:25, 16:25, 19:25
Ведущие - Юрий Строфилов и Андрей Соловьев
Выходит по пятницам
09:25, 11:25, 13:25, 17:25
Участники программы - ведущие топ-менеджеры, общественные и политические деятели Петербурга
Ведущий - Максим Тихонов
Выходит по понедельникам
08:25, 11:25, 14:25, 17:25, 20:25
Ведущий - Алексей Рахманин
Выходит по вторникам
09:25, 12:25, 15:25
Ведущий - Алексей Рахманин
Выходит по понедельникам и пятницам
Пн: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25
Пт: 08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 19:25
Ведущий - Максим Морозов
Выходит по пятницам
14:17, 16:17, 18:17, 20:17
Ведущий - Андрей Соловьев
Выходит по средам и пятницам
Ср: 10:25, 13:25, 16:25, 20:25
Пт: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25
Ведущий - Павел Кузнецов
Выходит по понедельникам
10:25, 13:25, 16:25, 19:25
Ведущий - Алексей Супруненко
Выходит по вторникам
13:25, 15:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Алексей Супруненко и Марина Малинина
Ведущий - Давид Голощекин
Выходит по пятницам
Выходит по понедельникам
11:25, 14:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Андрей Соловьев и Юрий Строфилов
Ведущий - Борис Фёдоров
Выходит по средам
08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 18:25, 20:25