Экономика
Политика
Общество
Право
Недвижимость
Технологии
Спорт
Стиль жизни
В центре Петербурга собираются запустить атомный реактор

В центре Петербурга собираются запустить атомный реактор
Лента новостей
26.01.2017
Туристический кластер в Старой Ладоге, объединенный Водоканал и онкологический центр
25.01.2017
Про Зенит-Арену сняли сатирический мультфильм
25.01.2017
Поводом для дискуссии в ЗакСе стал федеральный закон, который обязал госслужащих отчитаться об аккаунтах в соцсетях к 1 апреля
25.01.2017
Преподаватели и студенты Европейского университета в Петербурге потеряли уверенность в завтрашнем дне
25.01.2017
«Видимо, деньги для бюджета Петербурга не нужны»
25.01.2017
В Петербурге перед Чемпионатом мира по футболу предложили провести «звездный» матч на Дворцовой
24.01.2017
Иностранцы стали в 4 раза реже усыновлять детей из Петербурга
24.01.2017
Ввоз iPhone и других телефонов со сканером отпечатка пальца могут запретить в связи с американскими санкциями против ФСБ
24.01.2017
«Плохих российских фильмов станет больше, авторское западное кино исчезнет из кинотеатров»
24.01.2017
«Вакцины» против фейковых новостей не существует
23.01.2017
«У киберспортсменов хотя бы есть шанс»
23.01.2017
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов предлагает запустить на российском телевидении состязание молодых предпринимателей
23.01.2017
Тема дня: Дмитрий Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года
23.01.2017
Отмена тестовой части ЕГЭ дорого обойдется бюджету, - заявляют эксперты
23.01.2017
Что знают двое, то знают все
23.01.2017
Купюры могут оказаться вне закона
23.01.2017
В БКЗ «Октябрьский» прозвучала молитва «Отче наш» на языке Иисуса Христа

Программы

Инкогнито, или Кухня без прикрас с господином Б.
Ведущий - Критик Борис

Выходит по четвергам

10:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25

Недвижимость с Ворониной и Тетышем
Ведущие - Ксения Воронина и Андрей Тетыш

Выходит по вторникам

11:25, 13:25, 16:25, 19:25

Хайтех
Ведущие - Юрий Строфилов и Андрей Соловьев

Выходит по пятницам

09:25, 11:25, 13:25, 17:25

Позиция
Ничего личного
Участники программы - ведущие топ-менеджеры, общественные и политические деятели Петербурга
Первые лица мира
Ведущий - Максим Тихонов

Выходит по понедельникам

08:25, 11:25, 14:25, 17:25, 20:25

Арт-капитал
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по вторникам

09:25, 12:25, 15:25

Афиша
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по понедельникам и пятницам

Пн: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Пт: 08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 19:25

Итоги недели
Ведущий - Максим Морозов

Выходит по пятницам

14:17, 16:17, 18:17, 20:17

Мобилизация
Ведущий - Андрей Соловьев

Выходит по средам и пятницам
Ср: 10:25, 13:25, 16:25, 20:25
Пт: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Окно в Европу
Ведущий - Павел Кузнецов

Выходит по понедельникам
10:25, 13:25, 16:25, 19:25

Любой ценой
Ведущий - Алексей Супруненко

Выходит по вторникам

13:25, 15:25, 17:25, 20:25

Рожденные эволюцией
Ведущие - Алексей Супруненко и Марина Малинина
Бизнес в стиле джаз
Ведущий - Давид Голощекин

Выходит по пятницам

Из России с любовью

Выходит по понедельникам

11:25, 14:25, 17:25, 20:25

2026
Ведущие - Андрей Соловьев и Юрий Строфилов
Недвижимость
Ведущий - Борис Фёдоров

Выходит по средам
08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 18:25, 20:25 

Проекты

События

Радиостанция Business FM Петербург получила премию Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики
Михаил Бергер получил премию правительства за создание первого делового радио
Проект «СУПЕР ТОП - 2016»
Генеральный директор «Business FM Санкт Петербург»Тамара Баева - лауреат Премии «Медиа-Менеджер России — 2016»
XXV Международный финансовый конгресс
XX Петербургский международный экономический форум
Международный чемпионат М-1 Challenge
Благотворительный Забег Юристов Legal Run
Петербургский Международный Юридический Форум
Встреча с рекламными агентствами
Конкурс корпоративной фотографии "ОБЪЕКТИВный бизнес - 2015"
Интервью генерального директора «Business FM Петербург» Тамары Баевой РБК Петербург
Business FM Петербург награжден премией CREDO-2015
Главный редактор радиостанции Business FM назван лучшим медиа-менеджером России
Business FM Петербург - финалист Национальной премии «Радиомания-2015»