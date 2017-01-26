Лента новостей
25.01.2017
Поводом для дискуссии в ЗакСе стал федеральный закон, который обязал госслужащих отчитаться об аккаунтах в соцсетях к 1 апреля
Поводом для дискуссии в ЗакСе стал федеральный закон, который обязал госслужащих отчитаться об аккаунтах в соцсетях к 1 апреля
25.01.2017
Преподаватели и студенты Европейского университета в Петербурге потеряли уверенность в завтрашнем дне
Преподаватели и студенты Европейского университета в Петербурге потеряли уверенность в завтрашнем дне
25.01.2017
В Петербурге перед Чемпионатом мира по футболу предложили провести «звездный» матч на Дворцовой
В Петербурге перед Чемпионатом мира по футболу предложили провести «звездный» матч на Дворцовой
24.01.2017
Ввоз iPhone и других телефонов со сканером отпечатка пальца могут запретить в связи с американскими санкциями против ФСБ
Ввоз iPhone и других телефонов со сканером отпечатка пальца могут запретить в связи с американскими санкциями против ФСБ
24.01.2017
«Плохих российских фильмов станет больше, авторское западное кино исчезнет из кинотеатров»
«Плохих российских фильмов станет больше, авторское западное кино исчезнет из кинотеатров»
23.01.2017
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов предлагает запустить на российском телевидении состязание молодых предпринимателей
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов предлагает запустить на российском телевидении состязание молодых предпринимателей
23.01.2017
Тема дня: Дмитрий Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года
Тема дня: Дмитрий Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года
Программы
Ведущий - Критик Борис
Выходит по четвергам
10:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25
Ведущие - Ксения Воронина и Андрей Тетыш
Выходит по вторникам
11:25, 13:25, 16:25, 19:25
Ведущие - Юрий Строфилов и Андрей Соловьев
Выходит по пятницам
09:25, 11:25, 13:25, 17:25
Участники программы - ведущие топ-менеджеры, общественные и политические деятели Петербурга
Ведущий - Максим Тихонов
Выходит по понедельникам
08:25, 11:25, 14:25, 17:25, 20:25
Ведущий - Алексей Рахманин
Выходит по вторникам
09:25, 12:25, 15:25
Ведущий - Алексей Рахманин
Выходит по понедельникам и пятницам
Пн: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25
Пт: 08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 19:25
Ведущий - Максим Морозов
Выходит по пятницам
14:17, 16:17, 18:17, 20:17
Ведущий - Андрей Соловьев
Выходит по средам и пятницам
Ср: 10:25, 13:25, 16:25, 20:25
Пт: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25
Ведущий - Павел Кузнецов
Выходит по понедельникам
10:25, 13:25, 16:25, 19:25
Ведущий - Алексей Супруненко
Выходит по вторникам
13:25, 15:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Алексей Супруненко и Марина Малинина
Ведущий - Давид Голощекин
Выходит по пятницам
Выходит по понедельникам
11:25, 14:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Андрей Соловьев и Юрий Строфилов
Ведущий - Борис Фёдоров
Выходит по средам
08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 18:25, 20:25