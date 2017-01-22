Лента новостей
19.01.2017
Смелость или тонкий расчет? Экс-прокурор Ленобласти Станислав Иванов решил вернуться в ряды прокуратуры через суд
Смелость или тонкий расчет? Экс-прокурор Ленобласти Станислав Иванов решил вернуться в ряды прокуратуры через суд
19.01.2017
Средний класс в развитых странах борется с кризисом, пока сами государства борются с социальным неравенством
Средний класс в развитых странах борется с кризисом, пока сами государства борются с социальным неравенством
18.01.2017
Тема дня: Паспорт гражданина Российской Федерации и заграничный паспорт можно будет оформить в банке
Тема дня: Паспорт гражданина Российской Федерации и заграничный паспорт можно будет оформить в банке
18.01.2017
Суд в Петербурге не нашел нарушения «закона Яровой» в деле преподавателя йоги Дмитрия Угая
Суд в Петербурге не нашел нарушения «закона Яровой» в деле преподавателя йоги Дмитрия Угая
18.01.2017
Конфликт интересов мог послужить причиной ухода «социального» вице-губернатора Петербурга Ольги Казанской
Конфликт интересов мог послужить причиной ухода «социального» вице-губернатора Петербурга Ольги Казанской
17.01.2017
Для участников форума в Давосе провели виртуальную 3D-экскурсию по Петербургскому международному экономическому форуму
Для участников форума в Давосе провели виртуальную 3D-экскурсию по Петербургскому международному экономическому форуму
Программы
Ведущий - Критик Борис
Выходит по четвергам
10:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25
Ведущие - Ксения Воронина и Андрей Тетыш
Выходит по вторникам
11:25, 13:25, 16:25, 19:25
Ведущие - Юрий Строфилов и Андрей Соловьев
Выходит по пятницам
09:25, 11:25, 13:25, 17:25
Участники программы - ведущие топ-менеджеры, общественные и политические деятели Петербурга
Ведущий - Максим Тихонов
Выходит по понедельникам
08:25, 11:25, 14:25, 17:25, 20:25
Ведущий - Алексей Рахманин
Выходит по вторникам
09:25, 12:25, 15:25
Ведущий - Алексей Рахманин
Выходит по понедельникам и пятницам
Пн: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25
Пт: 08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 19:25
Ведущий - Максим Морозов
Выходит по пятницам
14:17, 16:17, 18:17, 20:17
Ведущий - Андрей Соловьев
Выходит по средам и пятницам
Ср: 10:25, 13:25, 16:25, 20:25
Пт: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25
Ведущий - Павел Кузнецов
Выходит по понедельникам
10:25, 13:25, 16:25, 19:25
Ведущий - Алексей Супруненко
Выходит по вторникам
13:25, 15:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Алексей Супруненко и Марина Малинина
Ведущий - Давид Голощекин
Выходит по пятницам
Выходит по понедельникам
11:25, 14:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Андрей Соловьев и Юрий Строфилов
Ведущий - Борис Фёдоров
Выходит по средам
08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 18:25, 20:25