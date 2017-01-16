Лента новостей
16.01.2017
Стриптизёрши в России превратятся во флирт-актрис, кроме того, у них появятся должностные инструкции
Стриптизёрши в России превратятся во флирт-актрис, кроме того, у них появятся должностные инструкции
13.01.2017
Инвестиционные риски – главный тормоз развития экономики, - заявили участники Гайдаровского форума
Инвестиционные риски – главный тормоз развития экономики, - заявили участники Гайдаровского форума
13.01.2017
«Единственный недостаток робота-юриста в том, что ему не дано разгадать настроение судьи»
«Единственный недостаток робота-юриста в том, что ему не дано разгадать настроение судьи»
12.01.2017
Патриарх Кирилл лично обратился к Георгию Полтавченко с просьбой о передаче Исаакиевского собора
Патриарх Кирилл лично обратился к Георгию Полтавченко с просьбой о передаче Исаакиевского собора
11.01.2017
На фоне обвинений российских хакеров со стороны американских властей Госдума планирует ужесточить наказание за кибератаки
На фоне обвинений российских хакеров со стороны американских властей Госдума планирует ужесточить наказание за кибератаки
11.01.2017
В СМИ появилась информация о том, что Папа Римский предложил создать единый мировой Центральный банк
В СМИ появилась информация о том, что Папа Римский предложил создать единый мировой Центральный банк
11.01.2017
В то время как активисты, которые борются за права грузоперевозчиков, дошли до ЕСПЧ, в правительстве решили ужесточить наказание за неоплату проезда в рамках системы «Платон»
В то время как активисты, которые борются за права грузоперевозчиков, дошли до ЕСПЧ, в правительстве решили ужесточить наказание за неоплату проезда в рамках системы «Платон»
Программы
Ведущий - Критик Борис
Выходит по четвергам
10:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25
Ведущий - Давид Голощекин
Выходит по пятницам
Ведущие - Юрий Строфилов и Андрей Соловьев
Выходит по пятницам
09:25, 11:25, 13:25, 17:25
Участники программы - ведущие топ-менеджеры, общественные и политические деятели Петербурга
Ведущий - Максим Тихонов
Выходит по понедельникам
08:25, 11:25, 14:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Ксения Воронина и Андрей Тетыш
Выходит по вторникам
11:25, 13:25, 16:25, 19:25
Ведущий - Борис Фёдоров
Выходит по средам
08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 18:25, 20:25
Ведущий - Алексей Рахманин
Выходит по вторникам
09:25, 12:25, 15:25
Ведущий - Алексей Рахманин
Выходит по понедельникам и пятницам
Пн: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25
Пт: 08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 19:25
Ведущий - Максим Морозов
Выходит по пятницам
14:17, 16:17, 18:17, 20:17
Ведущий - Андрей Соловьев
Выходит по средам и пятницам
Ср: 10:25, 13:25, 16:25, 20:25
Пт: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25
Ведущий - Павел Кузнецов
Выходит по понедельникам
10:25, 13:25, 16:25, 19:25
Ведущий - Алексей Супруненко
Выходит по вторникам
13:25, 15:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Алексей Супруненко и Марина Малинина
Выходит по понедельникам
11:25, 14:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Андрей Соловьев и Юрий Строфилов