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Тема дня: Госдума собирается приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам

Тема дня: Госдума собирается приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам
Лента новостей
03.02.2017
Не звонить. Я за рубежом!
02.02.2017
Было или не было?
02.02.2017
Зона отчуждения
02.02.2017
Тема дня: Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил отказаться от лишения свободы за экономические преступления
02.02.2017
Пиотровский: Мы живем в условиях, когда кругом жулики
02.02.2017
Платную скоростную трассу от Москвы до Петербурга, которую строят с 2010 года, не успеют запустить к Чемпионату мира по футболу полностью
02.02.2017
Хамон преткновения
02.02.2017
Болельщикам Чемпионата мира по футболу может не хватить мест в петербургских отелях
01.02.2017
Эхо субботнего перформанса в Исаакиевском соборе не стихает в стенах Мариинского дворца
01.02.2017
Темя дня: С 1 февраля каждый россиянин сможет бесплатно получить гектар земли на Дальнем Востоке
01.02.2017
Так хорошо поработали, что и наказать некого
01.02.2017
«Стратегия-31»: впервые без задержаний
31.01.2017
Создание всеобщего безлимитного интернета в России – из разряда фантастики
31.01.2017
Минфин настаивает на девальвации рубля примерно на 10%
31.01.2017
«Выход РПЦ в соцсети может обернуться провалом, наравне с многими религиозными фильмами и играми»
31.01.2017
Значительная часть петербургских домов переходит под управление жилкомсервисов
31.01.2017
Депутат Заксобрания Ирина Иванова заявила об угрозах в свой адрес

Программы

Инкогнито, или Кухня без прикрас с господином Б.
Ведущий - Критик Борис

Выходит по четвергам

10:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25

Недвижимость с Ворониной и Тетышем
Ведущие - Ксения Воронина и Андрей Тетыш

Выходит по вторникам

11:25, 13:25, 16:25, 19:25

Хайтех
Ведущие - Юрий Строфилов и Андрей Соловьев

Выходит по пятницам

09:25, 11:25, 13:25, 17:25

Позиция
Ничего личного
Участники программы - ведущие топ-менеджеры, общественные и политические деятели Петербурга
Первые лица мира
Ведущий - Максим Тихонов

Выходит по понедельникам

08:25, 11:25, 14:25, 17:25, 20:25

Арт-капитал
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по вторникам

09:25, 12:25, 15:25

Афиша
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по понедельникам и пятницам

Пн: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Пт: 08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 19:25

Итоги недели
Ведущий - Максим Морозов

Выходит по пятницам

14:17, 16:17, 18:17, 20:17

Мобилизация
Ведущий - Андрей Соловьев

Выходит по средам и пятницам
Ср: 10:25, 13:25, 16:25, 20:25
Пт: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Окно в Европу
Ведущий - Павел Кузнецов

Выходит по понедельникам
10:25, 13:25, 16:25, 19:25

Любой ценой
Ведущий - Алексей Супруненко

Выходит по вторникам

13:25, 15:25, 17:25, 20:25

Рожденные эволюцией
Ведущие - Алексей Супруненко и Марина Малинина
Бизнес в стиле джаз
Ведущий - Давид Голощекин

Выходит по пятницам

Из России с любовью

Выходит по понедельникам

11:25, 14:25, 17:25, 20:25

2026
Ведущие - Андрей Соловьев и Юрий Строфилов
Недвижимость
Ведущий - Борис Фёдоров

Выходит по средам
08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 18:25, 20:25 

Проекты

События

Радиостанция Business FM Петербург получила премию Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики
Михаил Бергер получил премию правительства за создание первого делового радио
Проект «СУПЕР ТОП - 2016»
Генеральный директор «Business FM Санкт Петербург»Тамара Баева - лауреат Премии «Медиа-Менеджер России — 2016»
XXV Международный финансовый конгресс
XX Петербургский международный экономический форум
Международный чемпионат М-1 Challenge
Благотворительный Забег Юристов Legal Run
Петербургский Международный Юридический Форум
Встреча с рекламными агентствами
Конкурс корпоративной фотографии "ОБЪЕКТИВный бизнес - 2015"
Интервью генерального директора «Business FM Петербург» Тамары Баевой РБК Петербург
Business FM Петербург награжден премией CREDO-2015
Главный редактор радиостанции Business FM назван лучшим медиа-менеджером России
Business FM Петербург - финалист Национальной премии «Радиомания-2015»