Лента новостей
02.02.2017
Тема дня: Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил отказаться от лишения свободы за экономические преступления
Тема дня: Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил отказаться от лишения свободы за экономические преступления
02.02.2017
Платную скоростную трассу от Москвы до Петербурга, которую строят с 2010 года, не успеют запустить к Чемпионату мира по футболу полностью
Платную скоростную трассу от Москвы до Петербурга, которую строят с 2010 года, не успеют запустить к Чемпионату мира по футболу полностью
01.02.2017
Темя дня: С 1 февраля каждый россиянин сможет бесплатно получить гектар земли на Дальнем Востоке
Темя дня: С 1 февраля каждый россиянин сможет бесплатно получить гектар земли на Дальнем Востоке
31.01.2017
«Выход РПЦ в соцсети может обернуться провалом, наравне с многими религиозными фильмами и играми»
«Выход РПЦ в соцсети может обернуться провалом, наравне с многими религиозными фильмами и играми»
Программы
Ведущий - Критик Борис
Выходит по четвергам
10:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25
Ведущие - Ксения Воронина и Андрей Тетыш
Выходит по вторникам
11:25, 13:25, 16:25, 19:25
Ведущие - Юрий Строфилов и Андрей Соловьев
Выходит по пятницам
09:25, 11:25, 13:25, 17:25
Участники программы - ведущие топ-менеджеры, общественные и политические деятели Петербурга
Ведущий - Максим Тихонов
Выходит по понедельникам
08:25, 11:25, 14:25, 17:25, 20:25
Ведущий - Алексей Рахманин
Выходит по вторникам
09:25, 12:25, 15:25
Ведущий - Алексей Рахманин
Выходит по понедельникам и пятницам
Пн: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25
Пт: 08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 19:25
Ведущий - Максим Морозов
Выходит по пятницам
14:17, 16:17, 18:17, 20:17
Ведущий - Андрей Соловьев
Выходит по средам и пятницам
Ср: 10:25, 13:25, 16:25, 20:25
Пт: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25
Ведущий - Павел Кузнецов
Выходит по понедельникам
10:25, 13:25, 16:25, 19:25
Ведущий - Алексей Супруненко
Выходит по вторникам
13:25, 15:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Алексей Супруненко и Марина Малинина
Ведущий - Давид Голощекин
Выходит по пятницам
Выходит по понедельникам
11:25, 14:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Андрей Соловьев и Юрий Строфилов
Ведущий - Борис Фёдоров
Выходит по средам
08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 18:25, 20:25