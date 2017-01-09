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Високосный год запомнился громкими скандалами не только в общественной жизни, но и в бизнесе

Високосный год запомнился громкими скандалами не только в общественной жизни, но и в бизнесе
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09.01.2017
О законодательных нововведениях, которые вступили в силу с января 2017 года
09.01.2017
«Цифровые» актеры заменят «настоящих»
09.01.2017
В МВД на транспорте по Северо-Западу ожидают «битву за влияние»
30.12.2016
«Жест отчаяния проигравшей стороны»
30.12.2016
Безусловно, самым важным событием уходящего года в ЗакСе Северной столицы стали выборы
30.12.2016
И скандал не помог
30.12.2016
Новогодний сюрприз для коррупционеров
29.12.2016
Никакого инвестиционного бума на рынке частных медуслуг нет, - заявили топ-менеджеры клиник
29.12.2016
Сверхбыстрая доставка
29.12.2016
В микрофинасовых организациях, а также у дилеров и брокеров начнут проводить контрольные закупки
29.12.2016
С 2017 года долги россиян начнут списывать с банковских карт автоматически
29.12.2016
Фантастический результат
29.12.2016
Валерий Израйлит мог стать жертвой сговора высокопоставленных кредиторов
28.12.2016
В этом году петербургские школы оценили по новому критерию - «качество управления».
28.12.2016
Все или ничего. Девелоперы предлагают однозначно решить вопрос с застройкой в районе Пулковской обсерватории
28.12.2016
Вишневский: "Георгий Полтавченко не объяснил, почему город почти бесплатно отдает «Зениту» стадион на Крестовском"
27.12.2016
«Самое страшное, что живодерам ничего не грозит»

Программы

Инкогнито, или Кухня без прикрас с господином Б.
Ведущий - Критик Борис

Выходит по четвергам

10:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25

Бизнес в стиле джаз
Ведущий - Давид Голощекин

Выходит по пятницам

Хайтех
Ведущие - Юрий Строфилов и Андрей Соловьев

Выходит по пятницам

09:25, 11:25, 13:25, 17:25

Ничего личного
Участники программы - ведущие топ-менеджеры, общественные и политические деятели Петербурга
Первые лица мира
Ведущий - Максим Тихонов

Выходит по понедельникам

08:25, 11:25, 14:25, 17:25, 20:25

Недвижимость с Ворониной и Тетышем
Ведущие - Ксения Воронина и Андрей Тетыш

Выходит по вторникам

11:25, 13:25, 16:25, 19:25

Недвижимость
Ведущий - Борис Фёдоров

Выходит по средам
08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 18:25, 20:25 

Арт-капитал
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по вторникам

09:25, 12:25, 15:25

Афиша
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по понедельникам и пятницам

Пн: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Пт: 08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 19:25

Итоги недели
Ведущий - Максим Морозов

Выходит по пятницам

14:17, 16:17, 18:17, 20:17

Мобилизация
Ведущий - Андрей Соловьев

Выходит по средам и пятницам
Ср: 10:25, 13:25, 16:25, 20:25
Пт: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Окно в Европу
Ведущий - Павел Кузнецов

Выходит по понедельникам
10:25, 13:25, 16:25, 19:25

Любой ценой
Ведущий - Алексей Супруненко

Выходит по вторникам

13:25, 15:25, 17:25, 20:25

Рожденные эволюцией
Ведущие - Алексей Супруненко и Марина Малинина
Из России с любовью

Выходит по понедельникам

11:25, 14:25, 17:25, 20:25

2026
Ведущие - Андрей Соловьев и Юрий Строфилов

Проекты

События

Радиостанция Business FM Петербург получила премию Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики
Михаил Бергер получил премию правительства за создание первого делового радио
Проект «СУПЕР ТОП - 2016»
Генеральный директор «Business FM Санкт Петербург»Тамара Баева - лауреат Премии «Медиа-Менеджер России — 2016»
XXV Международный финансовый конгресс
XX Петербургский международный экономический форум
Международный чемпионат М-1 Challenge
Благотворительный Забег Юристов Legal Run
Петербургский Международный Юридический Форум
Встреча с рекламными агентствами
Конкурс корпоративной фотографии "ОБЪЕКТИВный бизнес - 2015"
Интервью генерального директора «Business FM Петербург» Тамары Баевой РБК Петербург
Business FM Петербург награжден премией CREDO-2015
Главный редактор радиостанции Business FM назван лучшим медиа-менеджером России
Business FM Петербург - финалист Национальной премии «Радиомания-2015»