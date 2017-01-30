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20 лет экономической стагнации и политической апатии

20 лет экономической стагнации и политической апатии
Лента новостей
27.01.2017
В этом году Дворцовый мост в Петербурге озарится подсветкой не в честь снятия блокады, а в знак празднования китайского Нового года
27.01.2017
«Сделай сам». В России больше всего сотрудников-индивидуалистов, - выяснили рекрутеры
27.01.2017
В Роскосмосе опровергли информацию о масштабных хищениях при производстве двигателей для ракет «Протон-М» и «Союз»
26.01.2017
Пытаются выселить за перепланировку, которую раньше старательно не замечали
26.01.2017
«Пожалуйста, ведите себя прилично!»
26.01.2017
Миссионерская деятельность не имеет отношения к экстремизму
26.01.2017
Туристический кластер в Старой Ладоге, объединенный Водоканал и онкологический центр
25.01.2017
Про Зенит-Арену сняли сатирический мультфильм
25.01.2017
Поводом для дискуссии в ЗакСе стал федеральный закон, который обязал госслужащих отчитаться об аккаунтах в соцсетях к 1 апреля
25.01.2017
Преподаватели и студенты Европейского университета в Петербурге потеряли уверенность в завтрашнем дне
25.01.2017
«Видимо, деньги для бюджета Петербурга не нужны»
25.01.2017
В Петербурге перед Чемпионатом мира по футболу предложили провести «звездный» матч на Дворцовой
24.01.2017
В центре Петербурга собираются запустить атомный реактор
24.01.2017
Иностранцы стали в 4 раза реже усыновлять детей из Петербурга
24.01.2017
Ввоз iPhone и других телефонов со сканером отпечатка пальца могут запретить в связи с американскими санкциями против ФСБ
24.01.2017
«Плохих российских фильмов станет больше, авторское западное кино исчезнет из кинотеатров»
24.01.2017
«Вакцины» против фейковых новостей не существует

Программы

Инкогнито, или Кухня без прикрас с господином Б.
Ведущий - Критик Борис

Выходит по четвергам

10:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25

Недвижимость с Ворониной и Тетышем
Ведущие - Ксения Воронина и Андрей Тетыш

Выходит по вторникам

11:25, 13:25, 16:25, 19:25

Хайтех
Ведущие - Юрий Строфилов и Андрей Соловьев

Выходит по пятницам

09:25, 11:25, 13:25, 17:25

Позиция
Ничего личного
Участники программы - ведущие топ-менеджеры, общественные и политические деятели Петербурга
Первые лица мира
Ведущий - Максим Тихонов

Выходит по понедельникам

08:25, 11:25, 14:25, 17:25, 20:25

Арт-капитал
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по вторникам

09:25, 12:25, 15:25

Афиша
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по понедельникам и пятницам

Пн: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Пт: 08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 19:25

Итоги недели
Ведущий - Максим Морозов

Выходит по пятницам

14:17, 16:17, 18:17, 20:17

Мобилизация
Ведущий - Андрей Соловьев

Выходит по средам и пятницам
Ср: 10:25, 13:25, 16:25, 20:25
Пт: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Окно в Европу
Ведущий - Павел Кузнецов

Выходит по понедельникам
10:25, 13:25, 16:25, 19:25

Любой ценой
Ведущий - Алексей Супруненко

Выходит по вторникам

13:25, 15:25, 17:25, 20:25

Рожденные эволюцией
Ведущие - Алексей Супруненко и Марина Малинина
Бизнес в стиле джаз
Ведущий - Давид Голощекин

Выходит по пятницам

Из России с любовью

Выходит по понедельникам

11:25, 14:25, 17:25, 20:25

2026
Ведущие - Андрей Соловьев и Юрий Строфилов
Недвижимость
Ведущий - Борис Фёдоров

Выходит по средам
08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 18:25, 20:25 

Проекты

События

Радиостанция Business FM Петербург получила премию Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики
Михаил Бергер получил премию правительства за создание первого делового радио
Проект «СУПЕР ТОП - 2016»
Генеральный директор «Business FM Санкт Петербург»Тамара Баева - лауреат Премии «Медиа-Менеджер России — 2016»
XXV Международный финансовый конгресс
XX Петербургский международный экономический форум
Международный чемпионат М-1 Challenge
Благотворительный Забег Юристов Legal Run
Петербургский Международный Юридический Форум
Встреча с рекламными агентствами
Конкурс корпоративной фотографии "ОБЪЕКТИВный бизнес - 2015"
Интервью генерального директора «Business FM Петербург» Тамары Баевой РБК Петербург
Business FM Петербург награжден премией CREDO-2015
Главный редактор радиостанции Business FM назван лучшим медиа-менеджером России
Business FM Петербург - финалист Национальной премии «Радиомания-2015»