Лента новостей
29.12.2016
Никакого инвестиционного бума на рынке частных медуслуг нет, - заявили топ-менеджеры клиник
Никакого инвестиционного бума на рынке частных медуслуг нет, - заявили топ-менеджеры клиник
29.12.2016
В микрофинасовых организациях, а также у дилеров и брокеров начнут проводить контрольные закупки
В микрофинасовых организациях, а также у дилеров и брокеров начнут проводить контрольные закупки
28.12.2016
Все или ничего. Девелоперы предлагают однозначно решить вопрос с застройкой в районе Пулковской обсерватории
Все или ничего. Девелоперы предлагают однозначно решить вопрос с застройкой в районе Пулковской обсерватории
28.12.2016
Вишневский: "Георгий Полтавченко не объяснил, почему город почти бесплатно отдает «Зениту» стадион на Крестовском"
Вишневский: "Георгий Полтавченко не объяснил, почему город почти бесплатно отдает «Зениту» стадион на Крестовском"
27.12.2016
В Петербурге вспоминают Дмитрия Рункова, Антона Губанкова и его помощницу Оксану Батрутдинову
В Петербурге вспоминают Дмитрия Рункова, Антона Губанкова и его помощницу Оксану Батрутдинову
27.12.2016
Московский сюжет о закупках лекарств и медоборудования по завышенным ценам отозвался эхом в Ленобласти
Московский сюжет о закупках лекарств и медоборудования по завышенным ценам отозвался эхом в Ленобласти
Программы
Ведущий - Критик Борис
Выходит по четвергам
10:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25
Ведущий - Давид Голощекин
Выходит по пятницам
Ведущие - Юрий Строфилов и Андрей Соловьев
Выходит по пятницам
09:25, 11:25, 13:25, 17:25
Участники программы - ведущие топ-менеджеры, общественные и политические деятели Петербурга
Ведущий - Максим Тихонов
Выходит по понедельникам
08:25, 11:25, 14:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Ксения Воронина и Андрей Тетыш
Выходит по вторникам
11:25, 13:25, 16:25, 19:25
Ведущий - Борис Фёдоров
Выходит по средам
08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 18:25, 20:25
Ведущий - Алексей Рахманин
Выходит по вторникам
09:25, 12:25, 15:25
Ведущий - Алексей Рахманин
Выходит по понедельникам и пятницам
Пн: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25
Пт: 08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 19:25
Ведущий - Максим Морозов
Выходит по пятницам
14:17, 16:17, 18:17, 20:17
Ведущий - Андрей Соловьев
Выходит по средам и пятницам
Ср: 10:25, 13:25, 16:25, 20:25
Пт: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25
Ведущий - Павел Кузнецов
Выходит по понедельникам
10:25, 13:25, 16:25, 19:25
Ведущий - Алексей Супруненко
Выходит по вторникам
13:25, 15:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Алексей Супруненко и Марина Малинина
Выходит по понедельникам
11:25, 14:25, 17:25, 20:25
Ведущие - Андрей Соловьев и Юрий Строфилов