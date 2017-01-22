Экономика
Политика
Общество
Право
Недвижимость
Технологии
Спорт
Стиль жизни
Тема дня: В Минпромторге предложили ввести обязательную маркировку мужской и женской кожаной обуви

Тема дня: В Минпромторге предложили ввести обязательную маркировку мужской и женской кожаной обуви
Лента новостей
20.01.2017
Тепло в Петербурге может подорожать на тысячу рублей
20.01.2017
Застройку территории Пулковской обсерватории планируют запретить
19.01.2017
Госдума отказалась защитить петербургские памятники
19.01.2017
Смелость или тонкий расчет? Экс-прокурор Ленобласти Станислав Иванов решил вернуться в ряды прокуратуры через суд
19.01.2017
Средний класс в развитых странах борется с кризисом, пока сами государства борются с социальным неравенством
19.01.2017
Спецслужбы прослушивают салоны машин с помощью встроенных систем
19.01.2017
Тема дня: Православные жители Петербурга празднуют Крещение Господне
18.01.2017
Тема дня: Паспорт гражданина Российской Федерации и заграничный паспорт можно будет оформить в банке
18.01.2017
Суд в Петербурге не нашел нарушения «закона Яровой» в деле преподавателя йоги Дмитрия Угая
18.01.2017
Впервые за много лет в Мариинском дворце произошла потасовка
18.01.2017
ЛАЭС-2 может грозить «заморозка»
18.01.2017
Прощупать почву для IPO и договориться о совместных проектах
18.01.2017
Конфликт интересов мог послужить причиной ухода «социального» вице-губернатора Петербурга Ольги Казанской
17.01.2017
Тема дня: «Почта России» внедряет электронные очереди по всей стране
17.01.2017
Развитие инноваций в России ничем не отличается от ситуации в Советском союзе
17.01.2017
Для участников форума в Давосе провели виртуальную 3D-экскурсию по Петербургскому международному экономическому форуму
17.01.2017
Владелец ГК «Город» Максим Ванчугов, арестованный по делу о хищении денег дольщиков, обратился за защитой к губернатору Петербурга

Программы

Инкогнито, или Кухня без прикрас с господином Б.
Ведущий - Критик Борис

Выходит по четвергам

10:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25

Недвижимость с Ворониной и Тетышем
Ведущие - Ксения Воронина и Андрей Тетыш

Выходит по вторникам

11:25, 13:25, 16:25, 19:25

Хайтех
Ведущие - Юрий Строфилов и Андрей Соловьев

Выходит по пятницам

09:25, 11:25, 13:25, 17:25

Позиция
Ничего личного
Участники программы - ведущие топ-менеджеры, общественные и политические деятели Петербурга
Первые лица мира
Ведущий - Максим Тихонов

Выходит по понедельникам

08:25, 11:25, 14:25, 17:25, 20:25

Арт-капитал
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по вторникам

09:25, 12:25, 15:25

Афиша
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по понедельникам и пятницам

Пн: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Пт: 08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 19:25

Итоги недели
Ведущий - Максим Морозов

Выходит по пятницам

14:17, 16:17, 18:17, 20:17

Мобилизация
Ведущий - Андрей Соловьев

Выходит по средам и пятницам
Ср: 10:25, 13:25, 16:25, 20:25
Пт: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Окно в Европу
Ведущий - Павел Кузнецов

Выходит по понедельникам
10:25, 13:25, 16:25, 19:25

Любой ценой
Ведущий - Алексей Супруненко

Выходит по вторникам

13:25, 15:25, 17:25, 20:25

Рожденные эволюцией
Ведущие - Алексей Супруненко и Марина Малинина
Бизнес в стиле джаз
Ведущий - Давид Голощекин

Выходит по пятницам

Из России с любовью

Выходит по понедельникам

11:25, 14:25, 17:25, 20:25

2026
Ведущие - Андрей Соловьев и Юрий Строфилов
Недвижимость
Ведущий - Борис Фёдоров

Выходит по средам
08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 18:25, 20:25 

Проекты

События

Радиостанция Business FM Петербург получила премию Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики
Михаил Бергер получил премию правительства за создание первого делового радио
Проект «СУПЕР ТОП - 2016»
Генеральный директор «Business FM Санкт Петербург»Тамара Баева - лауреат Премии «Медиа-Менеджер России — 2016»
XXV Международный финансовый конгресс
XX Петербургский международный экономический форум
Международный чемпионат М-1 Challenge
Благотворительный Забег Юристов Legal Run
Петербургский Международный Юридический Форум
Встреча с рекламными агентствами
Конкурс корпоративной фотографии "ОБЪЕКТИВный бизнес - 2015"
Интервью генерального директора «Business FM Петербург» Тамары Баевой РБК Петербург
Business FM Петербург награжден премией CREDO-2015
Главный редактор радиостанции Business FM назван лучшим медиа-менеджером России
Business FM Петербург - финалист Национальной премии «Радиомания-2015»