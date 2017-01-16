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Голикова: износ в здравоохранении превысил 50%

Голикова: износ в здравоохранении превысил 50%
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Снижение НДС не панацея, гостиничной отрасли необходимы дешевые кредиты
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«Единственный недостаток робота-юриста в том, что ему не дано разгадать настроение судьи»
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Кудрин: Старая модель российской экономики уже не работает, а мер для запуска новой нет
12.01.2017
Патриарх Кирилл лично обратился к Георгию Полтавченко с просьбой о передаче Исаакиевского собора
12.01.2017
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Слабая логистика, вредное производство и отсутствие интереса предприятий к инновациям
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Дорога в фантастический мир, - так оценили эксперты пилотный проект Hyperloop в России
12.01.2017
Вопрос наказания за семейное насилие продолжает раскалывать российское общество
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О первой пресс-конференции Дональда Трампа
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Сотовые операторы поторопились выйти на рынок микрокредитования
11.01.2017
На фоне обвинений российских хакеров со стороны американских властей Госдума планирует ужесточить наказание за кибератаки
11.01.2017
В СМИ появилась информация о том, что Папа Римский предложил создать единый мировой Центральный банк
11.01.2017
В то время как активисты, которые борются за права грузоперевозчиков, дошли до ЕСПЧ, в правительстве решили ужесточить наказание за неоплату проезда в рамках системы «Платон»
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Работа не ждет
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Минздрав намерен запретить курение кальянов в ресторанах

Программы

Инкогнито, или Кухня без прикрас с господином Б.
Ведущий - Критик Борис

Выходит по четвергам

10:25, 12:25, 14:25, 18:25, 20:25

Бизнес в стиле джаз
Ведущий - Давид Голощекин

Выходит по пятницам

Хайтех
Ведущие - Юрий Строфилов и Андрей Соловьев

Выходит по пятницам

09:25, 11:25, 13:25, 17:25

Ничего личного
Участники программы - ведущие топ-менеджеры, общественные и политические деятели Петербурга
Первые лица мира
Ведущий - Максим Тихонов

Выходит по понедельникам

08:25, 11:25, 14:25, 17:25, 20:25

Недвижимость с Ворониной и Тетышем
Ведущие - Ксения Воронина и Андрей Тетыш

Выходит по вторникам

11:25, 13:25, 16:25, 19:25

Недвижимость
Ведущий - Борис Фёдоров

Выходит по средам
08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 18:25, 20:25 

Арт-капитал
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по вторникам

09:25, 12:25, 15:25

Афиша
Ведущий - Алексей Рахманин

Выходит по понедельникам и пятницам

Пн: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Пт: 08:25, 10:25, 12:25, 15:25, 19:25

Итоги недели
Ведущий - Максим Морозов

Выходит по пятницам

14:17, 16:17, 18:17, 20:17

Мобилизация
Ведущий - Андрей Соловьев

Выходит по средам и пятницам
Ср: 10:25, 13:25, 16:25, 20:25
Пт: 09:25, 12:25, 15:25, 18:25

Окно в Европу
Ведущий - Павел Кузнецов

Выходит по понедельникам
10:25, 13:25, 16:25, 19:25

Любой ценой
Ведущий - Алексей Супруненко

Выходит по вторникам

13:25, 15:25, 17:25, 20:25

Рожденные эволюцией
Ведущие - Алексей Супруненко и Марина Малинина
Из России с любовью

Выходит по понедельникам

11:25, 14:25, 17:25, 20:25

2026
Ведущие - Андрей Соловьев и Юрий Строфилов
Обязано ли государство финансировать содержание храмов, которые передает в безвозмездное пользование РПЦ?

Обязано ли государство финансировать содержание храмов, которые передает в безвозмездное пользование РПЦ?
Обязано ли государство финансировать содержание храмов, которые передает в безвозмездное пользование РПЦ?

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События

Радиостанция Business FM Петербург получила премию Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики
Михаил Бергер получил премию правительства за создание первого делового радио
Проект «СУПЕР ТОП - 2016»
Генеральный директор «Business FM Санкт Петербург»Тамара Баева - лауреат Премии «Медиа-Менеджер России — 2016»
XXV Международный финансовый конгресс
XX Петербургский международный экономический форум
Международный чемпионат М-1 Challenge
Благотворительный Забег Юристов Legal Run
Петербургский Международный Юридический Форум
Встреча с рекламными агентствами
Конкурс корпоративной фотографии "ОБЪЕКТИВный бизнес - 2015"
Интервью генерального директора «Business FM Петербург» Тамары Баевой РБК Петербург
Business FM Петербург награжден премией CREDO-2015
Главный редактор радиостанции Business FM назван лучшим медиа-менеджером России
Business FM Петербург - финалист Национальной премии «Радиомания-2015»